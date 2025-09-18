教員のグループによる児童盗撮事件で、新たに北海道の40代の教員が逮捕されました。一連の事件での逮捕者は5人目です。捜査関係者によりますと、逮捕されたのは北海道の40代の中学校教員の男で、少女の下着を盗撮し、グループチャットで共有した性的姿態撮影処罰法違反などの疑いがもたれています。グループチャットには、小中学校の教員ら10人近くが参加していたとみられ、グループの開設者で名古屋市の小学校教諭・森山勇二被告