歌舞伎役者・俳優の中村獅童さんが自身のインスタグラムで、54歳の誕生日を迎えたことを報告しています。 【写真を見る】【 中村獅童 】「53歳になりました」家族全員で感謝の4ショット「まだまだ突っ走るよ」 獅童さんは「9月14日で53歳になりました」とテキスト。レストランで切り分けられたバースデーケーキを受け取っている写真には獅童さんの写真をプリントしたプレートが写り込んでいたり、ろうそくを模した野菜を