奈良県は１７日、私立高校の授業料無償化について、２０２６年度から所得制限を撤廃し、全世帯で実質無償化を実施すると発表した。２６年度当初予算案に必要経費を計上する方針。山下知事が同日の定例記者会見で明らかにした。対象は、県内に保護者が在住し、子どもが県内の私立高に通学している世帯。今回の措置で、これまで所得制限がかかっていた年収９１０万円以上の家庭についても、国の就学支援金と合わせると、最大で６