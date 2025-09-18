東芝は、インフラ（社会基盤）などの点検で異常を高精度に検知できるＡＩ（人工知能）を開発した。インフラの老朽化や点検員の人手不足で、危険な場所やへき地での点検作業の負担が課題となっており、省力化に向け早期の実用化を目指す。太陽光パネル裏面のケーブル断線や道路のひび、プラント設備の水漏れなどの検知を想定している。東芝が開発したＡＩは、正常時の画像と点検時の画像を比較するのに加え、言葉で指示した検知