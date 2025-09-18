ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、８回に２試合連発の５１号を放ち、４打数１安打１打点、１得点だった。打率２割８分２厘。チームは先発スネルの７回２安打無失点、１２三振の好投もあって５―０で勝ち、同一カード３連敗を免れ、マジック８とした。ドジャー・スタジアムが大熱狂したのは３―０の８回先頭だった。左腕ルサルド