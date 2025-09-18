病院の延命治療が抱えるジレンマ「終末期医療を自費化せよ」――そんな政策が物議を醸したことがある。誰もが避けて通れない最期の医療をどうするかという問いに、多くの人が強い抵抗と不安を感じたのだ。人工呼吸器や点滴で命をつなぐのか、それとも緩和ケアに切り替えるのか。選択は患者本人の意思と、家族の思いの間で揺れ動く。だが、現実には日本人の８割以上が病院で亡くなり、自宅で最期を迎える人はわずか１割程度。自宅で