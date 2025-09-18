自民党の高市早苗前経済安保担当相が１８日、国会内で報道陣の取材に応じ「わたくし高市早苗は立候補する決意を固め、あす会見を行います」と、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を宣言した。高市氏は「日本が直面するクライシス、これを克服するための強い政治が必要」と強調。「方向性を指し示す、安定した政治のために、命がけで頑張ってまいります」と決意を述べた。高市氏は今回の表明前に、麻生太郎最