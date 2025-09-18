洪水の被害が相次いでいるインド北部で9月16日、再び豪雨による洪水や土砂崩れが発生し、寺院や病院、家屋数千軒が水没した。インド西部でも道路の冠水やモノレールが停止し、9月以降の死者は少なくとも500人に上るという。一方、ペルーのマチュピチュ遺跡では15日、住民のデモで線路が封鎖され、観光客約900人が足止めとなった。洪水と土砂崩れがインド各地で発生茶色く濁った激しい濁流が襲った洪水の被害は、寺院にも及び、神様