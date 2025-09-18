チョコレートプラネットが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを投稿。松尾駿がＳＮＳで「素人はＳＮＳをするな」という趣旨の発言をしたことに対し謝罪した。松尾は「まずは僕の発言で不快な思いをされた方、ご迷惑をおかけした方、応援してくれた方に申し訳ございませんでした」と謝罪。そして「一般人はＳＮＳをやるな」といった経緯について「稲ちゃんのことにたいしてもそうだし、誹謗中傷だったり、ネガティブなこと、ぼ