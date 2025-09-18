YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開された動画で、PRの専門家・下矢一良氏がトヨタの未来都市「ウーブン・シティ（Woven City）」について解説した。数年前のCMで話題になった後、詳細が見えにくかった同プロジェクトの現状を、下矢氏がPRの視点を交えて紹介している。「ウーブン・シティ」は、静岡県裾野市の東富士工場跡地で進む、人・モノ・サービスが情報でつながる実証都市だ。動画冒頭で下矢氏は、視聴者の