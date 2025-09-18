またしても特大アーチを放った大谷(C)Getty Images連夜の特大弾だ。現地時間9月17日、本拠地でのフィリーズ戦にドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが3点をリードして迎えた8回の第4打席で、51号ソロを放った。【動画】狙って打った!? 大谷翔平の確信51号をチェック打った瞬間にそれと確信する一発だった。相手先発左腕ヘスス・ルサルドと対峙した大谷は、カウント2-2から真ん中甘めに入ったスライダ