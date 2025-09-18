小久保監督は優勝すれば、就任1年目から2年連続となる（C）産経新聞社ソフトバンクは9月17日の西武戦（みずほペイペイ）に11−8と勝利。2回から2イニング連続の打者一巡の猛攻、17安打、11得点で西武を退けた。これで優勝マジックを「9」とし、2位日本ハムに3.5ゲーム差をつけ、18日に本拠地で行われる直接対決を前に弾みをつける勝利ともなった。【パ首位攻防戦】『この試合は〇〇が重要になる︎』首位ソフトバンクと2