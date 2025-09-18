G大阪が18日、大阪吹田市の練習場グラウンドで大院大（関西リーグ1部）との練習試合を公開、3―1で勝った。G大阪は前日17日にACL2・東方戦のメンバーはほとんど出場せず、FW南野遥海（21）が前半3分に先制ゴール。13分に大院大FW大石翔真（2年）に同点弾を許したが、35分に南野が勝ち越し、後半12分にFW食野亮太郎（27）がダメ押しの3点目を決めた。東方戦のメンバーでは後半24分から途中出場したFW山下諒也（27）が先発で、