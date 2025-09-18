プロボクシングＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が１８日、神奈川・相模原市のＭ・Ｔジムで記者会見を開き、保持する２本の世界ベルトを返上し、階級をスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）に上げることを発表した。同階級の世界４団体統一王者は井上尚弥（３２）＝大橋＝で、来年５月に東京ドームで計画される井上との夢のビッグマッチと世界４階級制覇に向け、いよい