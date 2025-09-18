18日、高市早苗前経済安全保障大臣が会見にて出馬意向を正式表明した。【映像】常に笑顔 高市氏が出馬意向を表明高市氏は「私、高市早苗は、来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、明日、政策の記者会見を開かせていただく。私は日本全国を回り、津々浦々まで歩き、国民の皆様の切実なお声を伺ってきた。今必要なのは、皆様の暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治だ。そして、日本が直面するクライシスを克