¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢´ýÀ»¡¢23¡Ë¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï9·î18Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤ÇÂè2¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¡È¾¡Éé¥á¥·¡É¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¡ÖÃ¸Ï©Åç»º¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡×¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬¡Ö¿À¸Í¥Ó¡¼¥Õ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¡©Î¾¼Ô¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿ÀäÉÊ¡È¾¡Éé¥á¥·¡É¡È¤ß¤Ê¤È¤Þ¤Á¿À¸Í¡É¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë