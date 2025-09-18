ドジャースの大谷翔平選手が今シーズン51号となるホームランを放ちました。【映像】ホームランの瞬間本拠地でのフィリーズ戦に先発出場した大谷。8回の第4打席でした。2試合連続となる、今シーズン51号ソロホームラン。これで、ナ・リーグトップのシュワーバーに2本差と迫っています。（ANNニュース）