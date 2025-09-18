気象庁スーパーコンピューターはこのあと午後2時過ぎから都心付近で激しい雨を予想している。3時過ぎには東京の多摩地方、4時頃には都心も強い雨が予想される。このほか、茨城県や千葉県、栃木県、神奈川県でも激しい雨などが予想されている。この予想は、雨雲が発生する前に予想しているので、強い雨の位置がずれる可能性があることをご留意いただきたい。東京は先週木曜日（11日）にも激しい雨が降ったが、今回も前回同様に都内