【モデルプレス＝2025/09/18】モデルの前田典子が17日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のライブに行ったことを明かし、話題を呼んでいる。【写真】モデル前田典子、TWICEライブで美スタイル披露◆前田典子、TWICEライブで美しい脚際立つファンスタイル披露17日、東京ドームにて『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の最終公演を行ったTWICE。前田は「TWICEのライブに行ってきました」と報告