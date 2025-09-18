女優の伊藤沙莉（31歳）が、9月17日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。夫婦時間の過ごし方について話し、「結構幸せで」と語った。番組のリスナーから「入籍して、新生活を始める自分たちにおすすめの“幸せになれるもの”があれば教えてほしい」というメールが寄せられる。松岡茉優も伊藤沙莉も「おめでとう！」と祝福。松岡は「幸せになれるもの、それは“ハロプロ”です