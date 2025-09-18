１７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン9月18日】中国黒竜江省ハルビン市にある中国侵略日本軍第七三一部隊（731部隊）本部跡地で17日、「歴史を銘記し、平和を尊ぶ」をテーマとする映画「731」撮影過程特別展が開催された。１７日、映画「７３１」撮影過程特別展の会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１７日、映画「７３１」撮影過程特別展を見学する来場者。（