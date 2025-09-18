１８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４７．７８ポイント（０．１８％）安の２６８６０．６１ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０．７３ポイント（０．１１％）安の９５８６．０４ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は２０４７億１３８０万香港ドルとなっている（１７日前場は１９２３億５５１０万香港ドル）。好材料の出尽くし感が意識