◇ナ・リーグフィリーズ0―5ドジャース（2025年9月17日ロサンゼルス）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が17日（日本時間18日）、敵地でのドジャース戦に「2番・DH」で先発出場。4打数無安打でノーアーチに終わり、チームも零敗を喫した。初回の第1打席は空振り三振、第2打席は3回2死一、二塁の好機で内角スライダーに反応できず見逃し三振。6回2死の第3打席も右飛に倒れ、相手先発・スネルに仕事をさせてもらえ