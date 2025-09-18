花王「プリマヴィスタ」から、ブランド初となるクッションファンデ『グロウカバー クッション』が2025年9月27日（土）に新発売。有村架純さんが出演する新CM「0（ゼロ）テク発想クッションで、1日つづく、ほのつや肌。」篇は、先行してSNSで公開され話題を集めています。テクニック要らずでムラなく仕上がり、厚塗り感のないつややかな肌を叶える注目のベースメイク。新しい美しさを提案するアイテムに期待♡ 有