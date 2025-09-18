16日にグループ卒業を発表した乃木坂46久保史緒里（24）が17日深夜、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に生出演。肉声でグループ卒業を報告した。番組中盤「乃木坂46からの卒業を発表させていただきました。そうなんです。実は乃木坂46を卒業します。そうなんですね。自分も正直この番組を始めた時、パーソナリティーをやらせてもらうって決まった時に自分の卒業発表は、オールナ