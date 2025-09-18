中国の自動車メーカー・奇瑞汽車（チェリー）は香港での新規株式公開（IPO）を計画しており、最大91億5000万香港ドル（約1720億円）の資金調達を目指しています。実現すれば、香港証券取引所における今年最大規模のIPOとなる見通しです。9月17日に公表された目論見書によると、奇瑞汽車は2億9740万株を発行し、1株当たり27.75香港ドル（約520円）から30．75香港ドル（約580円）に設定されました。最終的な発行価格は9月24日に決定