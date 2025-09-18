福岡県警城南署は18日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前8時10分ごろ、総務省をかたる人物から不審なメールが着信したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールは「あなたの携帯電話番号が不正利用されている、本人でない場合は認証ページボタンをクリックしてください」などという内容だった。