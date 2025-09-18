17日からアメリカ軍岩国基地ではじまった空母艦載機部隊によるFCLP＝陸上模擬着艦訓練。18日も午後1時半ごろからF35Cが滑走路上でタッチアンドゴーをはじめました。初日の17日は昼間と夜間あわせて5時間10分で滑走路上空を通過した回数とタッチアンドゴーの回数は168回にのぼりました岩国市には1日で90件の苦情が寄せられています。