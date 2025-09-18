韓国の済州島に密入国したとして、中国人の男女6人が摘発されました。海上460キロをゴムボートで渡航、4か月にわたって緻密に計画されたものだったということです。海岸に乗り捨てられたゴムボート。周囲には燃料タンクや飲み物も放置されています。8日、韓国・済州島で乗り捨てられたゴムボートが見つかりました。韓国の海洋警察は、その後の捜査で、中国人の男女6人をこのゴムボートで密入国したとして、逮捕するなどしました。