■MLBドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平が“二刀流”完全復帰へドジャースこれまでの試合結果と予定ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのフィリーズ戦に“1番・DH”で出場し、8回の第4打席に2戦連発となる51号ソロ本塁打を放つなど4打数1安打だった。チームは先発・B.スネル（32）の好投と救援陣の無失点リレーで見事完封勝利。同地区2位のパドレスも勝ったため、ゲーム差