愛知県警は１８日、名古屋市立小学校の教員の男（４０）を県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕した。発表によると、男は１２日、児童の下着を撮影する目的で、勤務する小学校の教室で机の下に小型カメラを設置した疑い。調べに対し、「女子児童の身体、服装や下着に興味があった」と供述し、容疑を認めている。県警や名古屋市教育委員会によると、１２日に児童がカメラを見つけ、１６日に保護者が学校に知らせたという。