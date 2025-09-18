3人組テクノポップユニット、Perfumeが18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。下積み時代を振り返った。Perfumeは99年に広島で結成。上京後は3人で女子寮暮らしをしていたという。下積みは8年間に及び、あ〜ちゃんは期間の長さについて「当時は珍しかったと思います。そこまで普通は続けられないというか、お金も出していただけないし。ステージに出られなくなるのが普通だと思うんですけど。本当