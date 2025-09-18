フリーアナウンサー神田愛花（45）が18日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。移動車事情を明かした。この日は3人組テクノポップユニット、Perfumeがゲスト出演。8年間の下積み時代を経て売れっ子になった実感を聞かれると、あ〜ちゃんは「車移動になった時はめっちゃ感動しました。電車で行くと写真いっぱい撮られちゃうようになっちゃって」と回想。当初はレンタカーだったが「ある時に『Perfu