NHK連続テレビ小説「あんぱん」の脚本を担当している脚本家の中園ミホ氏が情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にVTR出演。「アンパンマン」原作者やなせたかしさんとの文通について語った。10歳の時に父が病気で急死したという中園氏は「大好きな父だったので、かなりふさいでいたんですね」と振り返った。すると母が、やなせたかしさんの「愛する歌」の第二集を買ってくれたという。そして「たったひとりで生まれてきて