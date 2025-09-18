9月18日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、中国訪日客に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「バックパッカーに近い人たちが増えているっていうことですよね」 日本を訪れる中国人で「おひとりさま」の比率が高まっている。2025年4～6月期はおよそ4人に1人が「自分ひとり」での来日となり