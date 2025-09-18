俳優の大沢たかおが１８日、都内で味の素ＡＧＦ「ちょっと贅沢な珈琲店」新テレビＣＭ発表会に出席した。「コーヒーが大好きで、３６５日、コーヒーを飲んでます。朝、仕事に取りかかる前に、午後の食後に、夕方の仕事終わりに飲むこともある」。飲み物というだけでなく、「コーヒーを飲む時に、自分と対話する。スイッチのタイミング、リセットのタイミングでもある。コーヒーを飲むと、そういうモードになれる」と愛着を語っ