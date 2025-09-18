中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年9月18日、男子バレーボール日本代表の特集記事を組み、フィリピン・マニラで開催されている世界選手権での日本代表のパフォーマンスについて、「暗黒時代に戻ったかのようだ」と指摘した。「大会前メダル候補筆頭だった日本がベスト16にも入れなかった」予選ラウンド・プールGの日本は、初戦（13日）でトルコと対戦し、0−3（19−25、23−25、19−25）のストレート負け。大事な初戦を落と