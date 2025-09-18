鹿児島市で18日、市営住宅から煙が出ているのが見つかり、消防が現場を確認した結果、火災ではありませんでした。 消防によりますと、午前11時半ごろ、鹿児島市武岡５丁目の市営住宅で「火災報知器が鳴っている」と、住民から消防に通報がありました。その後、駆けつけた消防が、建物から煙が出ているのを確認したということです。 消防が現場を確認した結果、煙は害虫などを駆除する燻煙剤から出たもので、火災ではなかったとい