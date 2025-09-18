「Sudio K2 Pro」ショコラブラウン Sudioは、ワイヤレスヘッドフォン「Sudio K2 Pro」の新色ショコラブラウンを9月19日よりオンラインストアにて販売する。価格は14,900円。既存のブラック、ホワイトに加え、3色展開となる。 Sudio K2 Proは、2024年9月に発売したワイヤレスヘッドフォン。丸みを帯びたシンプルなデザインと高い機能性が特徴で、「Sudio K2」の上位モデルに位置する。 今回の新色導入にあたっては、Ins