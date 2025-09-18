【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、打った瞬間“確信”の51号ホームランドジャースの大谷翔平投手が「1番DH」で先発出場。第4打席で2試合連続となる今季51号ソロホームランを放つなど、4打数1安打1本塁打1打点。継続中の連続出塁を22試合まで伸ばしている。ドジャースはフィリーズを相手に連敗を止め、地区優勝へのマジックを8とした。前日、投げては5回を投げて無安打無失