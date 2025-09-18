自民党の高市早苗・前経済安全保障相（６４）は１８日午後、「総裁選に立候補する決意を固めた」と述べ、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に出馬する意向を表明した。国会内で記者団に語った。高市氏は昨年９月の総裁選に続く３度目の挑戦で、１９日に出馬に向けた正式な記者会見を開き、自身の政策などを説明する。高市氏は「自民党が何をやりたいのか、何を目指す政党なのか、しっかりと訴えができる素晴らしい機会