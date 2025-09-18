国民民主党の玉木雄一郎代表が１８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、世界陸上への熱い思いを語った。玉木氏は東大法学部時代に陸上部に所属。９１年に行われた前回の東京での世界陸上は「ボランティアをやっていた」といい、今回の世界陸上は「デュプランティスの世界記録、すごいです。あれはすごい」と大興奮。というのも、玉木代表は陸上部でも十種競技を専門にしており、その中でも得意種目が４００メートルと棒高跳び。「