元AKB48島崎遥香（31）17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。アイドル時代のドライなファンとの接し方を明かした。番組のテーマは「ロマンチストすぎる女子VSドライすぎる女子」。“ドライ派”の島崎は「アイドルあるあるだと思うんですけど、男性ファンから、『ファンを辞めようと思います』って告げられることがあって、多分それは『やめないで』って止めて欲しくて言われると思うんですけど、何