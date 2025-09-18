日本サッカー協会(JFA)は18日、U-20ワールドカップに臨むU-20⽇本代表において、MF中島洋太朗(サンフレッチェ広島)がコンディション不良で不参加となり、代わってMF布施克真(筑波大)を追加招集すると発表した。日本は大会でグループAに入り、現地時間27日の第1節でエジプト、30日の第2節で開催国チリ、10月3日の第3節でニュージーランドと対戦する。