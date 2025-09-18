リバプールのアルネ・スロット監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節アトレティコ・マドリー戦(○3-2)後、チームの勝利を「メンタリティの成果」と称えた。イギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。本拠地アンフィールドにアトレティコを迎えたリバプール。2点を先行しながら終盤に追い付かれたが、後半アディショナルタイム2分に右CKからDFフィルヒル・ファン・ダイクがヘディングで叩き込み、劇的