マクセルは小動き。１７日取引終了後、セラミックパッケージ型全固体電池「ＰＳＢ４０１０１０Ｈ」を使用した電源モジュールとエナジーハーベスト対応評価用キットを今月から販売開始すると発表した。同電池は幅広い放電温度範囲と高い信頼性、高容量・高出力、高い安全性を特長としている。 出所：MINKABU PRESS