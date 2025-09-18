ＭＴＧが急反発し、２０１９年２月以来の高値圏に浮上した。同社は１７日、女性の身体と心に寄り添うための新カテゴリーとして「ＳＩＸＰＡＤｆｏｒＷｏｍｅｎ（シックスパッドフォーウィメン）」をローンチすると発表。フェムテック・フェムケア領域への参入による将来的な収益貢献を期待した買いが続いている。１０月１５日に第１弾の製品として、着用することで骨盤底筋を持ち上げ、血行を促進する「Ｓ