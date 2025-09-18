今年7月、香川県高松市内で知人の20代女性に対し、同意なくわいせつな行為をし、けがをさせた疑いで高松市の男がきょう（9月18日）逮捕されました。 不同意性交等傷害の容疑で逮捕されたのは、高松市太田下町の会社役員の男（31）です。警察によりますと、男は今年7月20日午前7時30分ごろから午前8時ごろまでの間、高松市内で香川県内に住む知人の20代女性に対し、同意なくわいせつな行為をし、女性に全治5日間のけがをさせた疑い