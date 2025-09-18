スターシーズが反発している。同社は１７日、和歌山県紀の川市で２基目となる「紀の川桃山町蓄電所」の建設工事に着手したと発表。運転開始は２６年１月初旬を予定しており、今後の業績への寄与などが期待されているようだ。 この蓄電所は４日に工事着工を公表した「紀の川上田井蓄電所」とともに年内に完成する見通し。同社は１２月末までに更に３カ所の蓄電所の着工を計画しており、２６年２月期には合計５カ