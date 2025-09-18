ｇｕｍｉは３日ぶりに反発している。この日、新作アプリゲーム「ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ」を９月２５日にリリースすると発表しており、好材料視されている。 同ゲームは、「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメーションＩＰを活用したシミュレーションＲＰＧで、アニメに登場するおなじみのキャラクター達を自由に編成し、ハイエンドなグラフィックで